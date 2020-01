Calciomercato Juventus, il messaggio d’addio di Emre Can

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Dopo 45 presenze e 4 reti in una stagione e mezza, Emre Can ha chiuso la sua avventura alla Juventus. Il tedesco di origine turca è, da oggi, un calciatore del Borussia Dortmund, che investirà circa 26 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Il calciatore, con un messaggio sui suoi canali social, ha voluto dire addio alla Vecchia Signora: "Voglio ringraziare tutti, alla Juventus, per il loro sostegno. I compagni, lo staff e tutti quelli dietro le quinte. Rappresentare questo club è stato un onore e ne porterò i ricordi nel cuore. Grazie mille, forza Juve".

Lontani, quindi, i rancori per l’esclusione dalla lista Champions di settembre: Emre Can va via col sorriso. Ora, testa alla Bundesliga.

