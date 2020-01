MANCHESTER UNITED IGHALO / Ancora qualche ora per la Premier League: il calciomercato in Inghilterra terminerà alle ore 23 italiane e le società inglesi possono ancora concludere qualche operazione in entrata. Tra chi potrebbe muoversi nei minuti conclusi c'è anche il Manchester United, alla ricerca di un rinforzo in attacco visto l'infortunio di Rashford.

Per i 'Red Devils' il nome sondato in questo ultimo giorno di mercato è l'exOdion: 30 anni, attualmente in forza ai cinesi dello Shanghai Shenhua, l'attaccante nigeriano è finito nel mirino della squadra guidata da, come raccontato da 'Sky Sports'. Un affare che si proverà a concretizzare nelle ultime ore di mercato: Ighalo è l'alternativa last minute a Joshua King, 28enne norvegese che il Bournemouth però non ha intenzione di cedere. Ultimissime di calciomercato: clicca qui