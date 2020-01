Parma, annuncio Faggiano su Gervinho: poi esalta Matri

CALCIOMERCATO PARMA FAGGIANO / Come anticipato da Calciomercato.it, il Parma monitora il mercato degli svincolati. A sessione invernale ormai chiusa, il Ds Faggiano ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Gervinho? Stiamo lavorando, non è ancora finito il mercato del Parma. Non so cosa stia succedendo. Correva tanto? Bisognava lanciargli i limoni per fermarlo (ride, ndr). Del suo futuro ancora non sappiamo, vediamo - le sue parole a 'Sky Sport' - Matri? Lo stimo come uomo e come calciatore.

Ho visto che si è svincolato, ma è stato onesto perché con me ancora non ha parlato. Svincolati? Quello vedremo, siamo contenti del nostro mercato ma qualcosa ci manca. Sarà meno contento il nostro allenatore ma il mercato è così. Avevamo preso già Kurtic". Clicca qui per restare aggiornato.

