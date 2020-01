CALCIOMERCATO MATRI PARMA / Intercettato anche dagli inviati di Calciomercato.it all'uscita dello Sheraton San Siro, Alessandro Matri ha commentato la sua rescissione consensuale con il Brescia.

"Non rientravo nei piani tecnici e non avevo grandi possibilità e sono venuto qui per firmare la risoluzione. Parma? Non ci ho parlato, ma di sicuro è una squadra importante che sta facendo un buon campionato"