CALCIOMERCATO SASSUOLO BERARDI BARCELLONA CARNEVALI / Tra le idee di mercato per l'attacco del Barcellona c'è stato anche Domenico Berardi. Il classe 1994 è stato considerato dal club catalano come possibile innesto visto l'infortunio di Suarez.

A confermare l'interesse da parte delperè stato il direttore sportivo del, che ha così parlato a 'Rai Sport': "Con il Barcellona abbiamo un ottimo rapporto. In questi anni abbiamo portato a termine diverse trattative con loro. Posso dire che su Berardi un occhio ce l'hanno messo. C'è sicuramente interesse, sono venuti a visionarlo in diverse occasioni". Porte aperte dunque per un possibile addio a giugno.