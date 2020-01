CALCIOMERCATO PARMA / Ore frenetiche in casa Parma in queste ultime ore prima del gong della finestra invernale.

È fallito l'assalto adel Brescia per rinforzare l'attacco, con il Ds- come raccolto da Calciomercato.it - che valuterebbe la possibilità di attingere dal mercato degli svincolati se il club ducale non dovesse piazzare nessun colpo nel reparto offensivo prima della chiusura. Filtra un po' di nervosismo nella dirigenza parmense anche per via dell'affare sfumato a sorpresa con i qatarioti dell'Al-Sadd per, il cui futuro sarà adesso tutto da ridisegnare.

Dagli inviati a Milano Raffaele Amato e Giorgio Musso