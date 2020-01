Velez, grave infortunio per l'ex romanista Gago

ARGENTINA INFORTUNIO GAGO - Stavolta potrebbe essere finita. L'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto Fernando Gago hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Per il centrocampista argentino classe 1986 del, che in passato ha vestito anche le maglie di, si tratta del quinto grave infortunio in carriera. Probabilmente l'ultimo, perché già nel 2017 'El Pintita' stava pensando di appendere gli scarpini al chiodo dopo l'ennesima operazione per il problema al tendine d'Achille. Peraltro Gago in passato si era rotto l'altro legamento crociato e alla soglia dei 34 anni non sembra intenzionato a continuare a giocare nonostante le tante manifestazioni di affetto da parte di tifosi e colleghi.