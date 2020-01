CALCIOMERCATO INTER LAZIO GIROUD / Il nome di Olivier Giroud è uno dei più caldi di queste ultime ore di mercato. L'attaccante francese vuole lasciare il Chelsea per un club che possa offrirgli più minuti in vista anche di Euro 2020. Frank Lampard ha però annunciato come il giocatore transalpino resterà a Londra, sponda Chelsea, chiudendo all'addio dell'ex Arsenal e Montpellier.

Nulla da fare dunque per, che hanno visto sfumare il nome di Giroud. Diversi i pensieri sui social, dai tifosi che, rammaricati per il mancato acquisto ma comunque soddisfatti per aver provato a portare in Italia un campione del mondo, a chi invece ha preferito commentare con ironia il mancato acquisto del centravanti.

