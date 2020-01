CALCIOMERCATO SERIE A GENNAIO 2020 UFFICIALI / Da Ibrahimovic a Eriksen, passando per Politano e Kulusevski: il calciomercato gennaio 2020 è stato una campagna trasferimenti con tanti colpi. Grandi movimenti da parte dell'Inter che ha voluto dare concretezza alla sua caccia alla Juventus con tre acquisti di spessore; i bianconeri hanno pensato al futuro, con l'acquisto del trequartista svedese, mentre il Napoli ha rifatto la rosa con tre acquisti immediati e due per il futuro. Si è mossa tanto anche la Fiorentina, mentre la Lazio non è riuscita a regalare Giroud a Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre tutte le trattative ufficiali delle venti società di Serie A.

ATALANTA

ACQUISTI: Tameze (c, Nizza), Sutalo (d, Osijek), Bellanova (d, Bordeaux), Caldara (d, Milan), Czyborra (d, Heracles)

CESSIONI: Kulusevski* (c, Juventus), Barrow (a, Bologna), Kjaer (d, Milan), Masiello (d, Genoa), Ibanez (d, Roma), Masiello (d, Genoa), Arana (d, Siviglia, fp)

BOLOGNA

ACQUISTI: Barrow (a, Atalanta), Bonini (d, Entella), Vignato* (a, Chievo), Dominguez (c, Velez), Okwonkwo (a, Montreal Impact), Shehu (Att, Panathinaikos)

CESSIONI: Destro (a, Genoa), Dzemaili (c, Shenzen), Paz (d, Lecce)

BRESCIA

ACQUISTI: Skrabb (c, Norrkoping), Bjarnason (c, Al-Arabi)

CESSIONI: Morosini (c, Ascoli), Curcio (d, svinc), Matri (a, svinc), Magnani (d, Sassuolo, rp)

CAGLIARI

ACQUISTI: Gaston Pereiro (c, PSV), Paloschi (a, Spal)

CESSIONI: Deiola (c, Lecce), Pinna (d, Empoli), Aresti (p, Olbia), Cerri (a, Spal), Castro (c, Spal), Bradaric (c, Celta Vigo)

FIORENTINA

ACQUISTI: Igor (d, Spal), Duncan (c, Sassuolo), Kouame (a, Genoa), Cutrone (a, Wolverhampton), Amrabat* (c, Verona), Agudelo (c, Genoa)

CESSIONI: Dabo (c, Spal), Pedro (a, Flamengo), Cristoforo (c, Eibar), Rasmussen (d, Aue). Zurkowski (c, Empoli), Ranieri (d, Ascoli), Eysseric (c, Verona), Montiel (c, Vitoria)

GENOA

ACQUISTI: Iago Falque (a, Torino), Masiello (d, Atalanta), Perin (p, Juventus), Destro (a, Bologna), Behrami (c, svinc), Eriksson (c, Goteborg), Soumaoro (d, Lille), Parigini (c, Torino)

CESSIONI: Gumus (c, Antalyaspor), Saponara (c, Lecce), Asencio (a, Cosenza), Altare (d, Olbia), El Yamiq (d, Real Saragozza), Kouame (a, Fiorentina), Radu (p, Inter, fp), Agudelo (c, Fiorentina)

INTER

ACQUISTI: Eriksen (c, Tottenham), Young (d, Man.

United), Moses (c, Chelsea), Martin Satriano (a, Nacional Montevideo), Radu (p, Genoa, fp)

CESSIONI: Gabigol (a, Flamengo), Lazaro (c, Newcastle), Politano (Napoli), Dimarco (d, Verona), Radu (p, Parma)

JUVENTUS

ACQUISTI: Ntenda (d, Nantes), Kulusevski* (a, Atalanta), Alejandro Marques (a, Barcellona), Barrenechea (c, Sion)

CESSIONI: Matheus Pereira (c, Barcellona), Mandzukic (a, Al-Duhail), Mota Carvalho (a, Monza), Perin (p, Genoa), Han (a, Al Duhail), Beltrame (a, Cska Sofia), Emre Can (c, Borussia Dortmund), Pjaca (a, Anderlecht)

LAZIO

ACQUISTI -

CESSIONI: Durmisi (d, Nizza), Berisha (c, Fortuna Dusseldorf)

LECCE

ACQUISTI: Barak (c, Udinese), Saponara (c, Genoa), Donati (d, svinc), Deiola (c, Cagliari), Paz (d, Bologna)

CESSIONI: Tabanelli (c, Frosinone), Gallo (d, Virtus Francavilla), La Mantia (a, Empoli), Fiamozzi (d, Empoli), Benzar (d, Perugia), Bleve (p, Catanzaro), Tsonev (c, Monopoli)

MILAN

ACQUISTI: Ibrahimovic (a, svinc.), Kjaer (d, Atalanta), Begovic (p, Bournemouth), Laxalt (d, Torino, rp), Salemaekers (c, Anderlecht)

CESSIONI: Piatek (a, Hertha Berlino), Suso (a, Siviglia), Caldara (d, Atalanta), Borini (a, Verona), Reina (p, Aston Villa), Rodriguez (d, Psv Eindhoven)

NAPOLI

ACQUISTI: Politano (a, Inter), Lobotka (c, Celta), Demme (c, Lipsia), Rrahmani* (d, Verona), Petagna* (a, Spal), Bozhanaj (a, Empoli)

CESSIONI: Ciciretti (a, Empoli), Tonelli (d, Sampdoria), Gaetano (c, Cremonese)

PARMA

ACQUISTI: Caprari (a, Sampdoria), Kurtic (c, Spal), Radu (p, Inter), Regini (d, Sampdoria)

CESSIONI: -

ROMA

ACQUISTI: Carles Perez (a, Barcellona), Villar (c, Elche), Ibanez (d, Atalanta), Bruno Peres (d, Sport Recife f.p.), Nzonzi (c, Galatasaray, fp)

CESSIONI: Florenzi (c, Valencia), Antonucci (a, Vitoria Setubal), Celar (a, Cremonese), Nzonzi (c, Rennes)

SAMPDORIA

ACQUISTI: Askildsen (c, Stabæk Fotball), Tonelli (d, Napoli), La Gumina (a, Empoli), Yoshida (d, Southampton)

CESSIONI: Murillo (d, Celta Vigo), Caprari (a, Parma), Bahlouli (c, Cosenza), Regini (d, Parma)

SASSUOLO

ACQUISTI: Mitrov (c, Afc Uta Arad), Gomez (a, Atletico Boston River), Haraslin (c, Lechia), Magnani (d, Brescia, rp)

CESSIONI: Mazzitelli (c, Entella), Duncan (c, Fiorentina)

SPAL

ACQUISTI: Castro (c, Cagliari), Cerri (a, Cagliari), Zukanovic (d, svinc), Dabo (c, Fiorentina), Bonifazi (d, Torino)

CESSIONI: Kurtic (c, Parma); Petagna (a, Napoli*), Paloschi (a, Cagliari), Igor (d, Fiorentina)

TORINO

ACQUISTI -

CESSIONI: Bonifazi (d, Spal), Iago Falque (a, Genoa), Laxalt (d, Milan, rp), Parigini (c, Genoa)

UDINESE

ACQUISTI: Zeegelaar (c, Watford)

CESSIONI: Pussetto (a, Watford), Opoku (d, Amiens), Sierralta (d, Empoli), Vizeu (a, Grozny), Barak (c, Lecce)

VERONA

ACQUISTI: Dimarco (d, Inter), Lovato (d, Padova), Borini (a, Milan), Eysseric (c, Fiorentina)

CESSIONI: Rrahmani (d, Napoli*), Henderson (c, Empoli), Bessa (c, Goias), Tupta (a, Wisla Cracovia), Amrabat* (c, Fiorentina)

* affari per giugno