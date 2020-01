CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC PERIN RITORNI / Il tema del ritorno è stato al centro del mercato invernale. La trattativa che ha riportato Ibrahimovic in Italia ha tenuto banco certamente più delle altre, ma tanti sono stati i casi di giocatori che hanno preferito tornare o restare nel nostro campionato sia per nuove destinazioni che per vecchie conoscenze. Da Iago Falque a Behrami che hanno sposato la causa Genoa una seconda volta come riscatto personale, a Zukanovic che chiusa la parentesi con l’Al Ahli Sport Club ha riabbracciato la Serie A con la Spal.

GENOA

Perin – L’estremo difensore,con un campionato e una supercoppa alle spalle vinti con la maglia della Juventus, per il momento ha salutato Torino per far ritorno a “casa” con la formula del prestito secco senza diritto di riscatto. Le due società tratteranno ancora a fine stagione per il classe ‘92, ma molto dipenderà dall’ingaggio del calciatore e dal recupero dall’infortunio, quello che è certo è che al momento Mattia Perin fa parte degli undici titolari di Nicola.

Masiello – Colpo titolare low cost, l’esperienza al servizio di una difesa troppo penetrabile. Il centrale classe ‘86 , ha lasciato Bergamo ed è tornato a titolo definitivo per 2 milioni di euro. Una stagione in rossoblu già nel 2007/2008 con annessa promozione in Serie A. Oramai ai margini delle scelte di Gasperini, dopo quasi un decennio passato nella rosa dell’Atalanta, Andrea Masiello ha deciso di sposare nuovamente la causa del Genoa.

Behrami – Uomo e leader importante chiamato da Preziosi. Valon Behrami è approdato da svincolato con un contratto di sei mesi nella società che lo ha lanciato nel calcio italiano, Serie B stagione 2003/2004. Il giocatore svizzero conosce bene il nostro campionato e spera che il Genoa possa essere una nuova svolta per la sua carriera.

Iago Falque – Altro arrivo da Torino ma sponda Toro. Quattro anni alla corte di Cairo e ora con la formula di prestito temporaneo con possibilità di riscatto a 8 milioni, Iago Falque lascia Belotti e compagni. Anche per l’attaccante spagnolo si tratta di un ritorno, aveva già vestito la maglia rossoblu nel campionato 2014/2015.

Destro – Vecchia conoscenza ma nuovo rinforzo. Al momento Bologna non è più la stessa di quattro anni fa e con l’ennesimo prestito secco fino a fine campionato anche Mattia Destro vestirà nuovamente la maglia del Genoa. Con il numero ventitré sulle spalle, l’attaccante rossoblu, varcherà nuovamente il campo del Ferraris a distanza di dieci anni dal suo esordio in Serie A proprio con la società di Preziosi.

ATALANTA

Caldara – La Dea lo ha fatto conoscere al calcio che conta e, dopo due anni lontano da “casa”, Bergamo l’ha accolto di nuovo. Prestito per diciotto mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più una percentuale su una futura rivendita.

Sembra che la storia d’amore tra Mattia e l’Atalanta abbia avuto un lieto fine. Messi alle spalle il mancato trasferimento alla Juventus, che lo aveva comprato già nel 2017 ma lasciato crescere nell’Atalanta, inserito nella trattativa Bonucci-Higuain che lo ha visto approdare al Milan e una serie di infortuni, tra cui la sfortunata rottura del legamento crociato anteriore, il giovane difensore azzurro si è aggregato nuovamente alla rosa di Gasperini condividendo il sogno europeo della società.

BRESCIA

Bjarnason – Rinforzo a centrocampo per Corini. Islandese classe 88’, già in Serie A tra il 2012 e il 2015 con Sampdoria e Pescara, fa ritorno con un contratto di diciotto mesi con scadenza prevista per il 30 giugno 2021.

FIORENTINA

Cutrone- Sei mesi, tre gol e quattro assist ecco quanto è durata la vita oltremanica di Patrik Cutrone in Inghilterra. Una complicata e lunga trattativa ha riportato in Serie A dal Wolverhampton l’ attaccante azzurro. Con un prestito oneroso, 3 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni più bonus, Commisso si è aggiudicato un giovane di qualità e di prospettiva.

MILAN

Ibrahimovic - Eterno ragazzo, chiamato a rilanciare il progetto Milan dopo un’ennesima stagione cominciata non nel migliore dei modi. In ricordo dell'ultimo scudetto rossonero vinto nel 2010/2011, proprio con lo svedese in rosa, le strade tra il Diavolo e Ibra si sono incontrate ancora una volta dopo un tira e molla che va avanti dall’estate scorsa, tanta era la voglia rossonera di riportare lo svedese a Milanello. Ibra sarà legato al Milan fino a giugno con la possibilità di prolungare la sua permanenza, rivendendo l’ingaggio, anche alla prossima stagione, se raggiungerà il 50% delle presenze e con un ulteriore bonus in caso di conquista dell’Europa in questa stagione.

SAMPDORIA

Tonelli – Si è praticamente proposto da solo per fare ritorno a Genova. Mai del tutto fortunato nella sua permanenza al Napoli, con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni Lorenzo Tonelli si giocherà tutte le sue carte con i blucerchiati sognando un pass per l’europeo.

SPAL

Bonifazi – Non c’è due senza tre. Già con i biancoazzurri nell’anno della promozione 2016/2017 e nella stagione 2018/2019, negli ultimi anni ha fatto spola tra Ferrara e Torino, ora è nuovamente arruolato alla corte ferrarese. Fino al 30 giugno 2023 sarà un giocatore della Spal con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni.

Zukanovic – Rimasto svincolato dopo la stagione passata con il Al-Ahli Jedda in Arabia, è approdato alla servizio di Semplici Ervin Zukanovic, grande conoscitore del nostro campionato, Chievo, Sampdoria, Roma Atalanta sono solo alcune delle società in cui ha militato. Il bosniaco si è legato alla società ferrarese fino al 30 giugno 2020 con opzione di rinnovo per la stagione 2020/2021.