Calciomercato Inter, Parma-Esposito: le Ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER PARMA ESPOSITO / Il Parma ci ha riprovato davvero a prendersi Sebastiano Esposito con la formula del prestito.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , l'Inter ha ribadito di non essere disposto a privarsene anche perchéha molta stima di lui e ci fa affidamento per questa seconda parte di stagione, come abbiamo già scritto giorni fa . Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

