CALCIOMERCATO INTER PINAMONTI GENOA LUKAKU GIROUD ZAZA/ L'Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta è ancora a caccia di un attaccante per puntellare il reparto offensivo. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile arrivo di Olivier Giroud, centravanti francese di proprietà del Chelsea, che però non lascerà Londra in queste ore di calciomercato. Difficile anche l'ipotesi Zaza, non convintissimo del prestito secco proposto dalla Beneamata.

Per le ultime notizie sulla finestra invernale dei trasferimenti nel campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, Zaza per l'attacco: le ultime di CM.IT

La nuova idea, anzi una vecchia idea che torna in auge, è quella di Andrea Pinamonti. L'attaccante classe 1999, ancora di proprietà dei nerazzurri, visto l'obbligo di riscatto ancora non esercitato dal Genoa, non sta trovando molto spazio a Marassi e potrebbe tornare a Milano a giocarsi le sue carte.