Werder Brema, UFFICIALE: acquistato Selke dall'Hertha

CALCIOMERCATO WERDER BREMA SELKE HERTHA BERLINO PARMA / Davy Selke ha firmato per il Werder Brema. Poco fa l'annuncio da parte del club tedesco, che ha prelevato il giocatore dall'Hertha Berlino, dove era stato scalzato da Piatek, con un prestito fino a giugno 2021.

L'obbligo di riscatto sarebbe fissato al raggiungimento di determinate condizioni. Per il giocatore si tratta di un ritorno al Werder dove aveva già giocato dal 2013 al 2015. Calciomercato.it aveva svelato in esclusiva un tentativo del Parma per Selke nelle ultime ore