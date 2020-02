DIRETTA LAZIO SPAL - La Lazio ospita la Spal nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Interrotta la striscia di vittorie di fila nel derby con la Roma, adesso i biancocelesti di Inzaghi vogliono tornare al successo per restare in corsa per il sogno scudetto.

Ma gli estensi di, rivoluzionati dal mercato, non possono permettersi altri passi falsi per non rischiare la retrocessione in B. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe, Bonifazi; Strefezza, Castro, Missiroli, Dabo, Reca; Floccari, Di Francesco. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54, Lazio* 49 Inter* 48, Atalanta e Roma 39, Cagliari, Parma e Milan 32, Verona* e Bologna 30, Napoli* e Torino* 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese* 24, Sampdoria* 20, Lecce* e Genoa 16, Spal e Brescia 15

*una gara in meno