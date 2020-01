CALCIOMERCATO FIORENTINA LAXALT /Tramonta la pista Criscito per la Fiorentina. Salvo clamorosi cambi di programma, il difensore resterà a Genova. È prevalsa dunque la volontà del calciatore di continuare la sua avventura al Grifone.

La Viola ha così deciso di puntare su, in arrivo da, via. Affare caldo, stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it . L'operazione sarebbe stata impostata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma al momento manca l'accordo tra il club toscano e il calciatore, che non sarebbe convinto proprio dalla tipologia di accordo.