DIRETTA ATALANTA GENOA - L'Atalanta e il Genoa si affrontano in una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i nerazzurri divogliono dare seguito al clamoroso 7-0 inferto al Torino per restare in corsa per il quarto posto che vale la Champions, mentre dall'altro i rossoblu dihanno bisogno di un risultato positivo per abbandonare l'ultima posizione e rilanciare in chiave salvezza. Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54**, Inter 48, Lazio 46*, Roma 39**, Atalanta 38, Cagliari 32**, Parma 32**, Milan 31, Bologna 30**, Verona 29*, Napoli 27, Torino 27, Sassuolo 26**, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Lecce 16, Spal 15, Genoa 15, Brescia 15**

*Una partita da recuperare

**Una partita in più