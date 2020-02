DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA - La Juventus ospita la Fiorentina nel lunch match valido per 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

I bianconeri divogliono subito rialzare la testa dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli per rinsaldare il primo posto in classifica, mentre i viola di, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera dell'Inter, sognano il colpaccio per provare a rilanciarsi. Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Allianz Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; D. Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51, Inter 48, Lazio 46*, Roma 39**, Atalanta 38, Cagliari 32**, Parma 32**, Milan 31, Bologna 30**, Verona 29*, Napoli 27, Torino 27, Sassuolo 26**, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Lecce 16, Spal 15, Genoa 15, Brescia 15**

*Una partita da recuperare

**Una partita in più