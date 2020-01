CALCIOMERCATO ROMA FONSECA FLORENZI FAVILLI / Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma, Paulo Fonseca ha anche parlato di calciomercato a poche ore dalla chiusura della sessione invernale. L'allenatore giallorosso ha esordito sulla partenza di Florenzi: "Abbiamo avuto una conversazione serena e diretta, Florenzi è un grande uomo e professionista. Ha chiesto di giocare di più, ma non lo posso promettere a nessuno. È andato per volontà sua. Questa sua voglia di giocare di più l'ha spinto ad andare in prestito. Penso che sia stata una buona soluzione, ma non abbiamo pensato al suo futuro dopo il prestito.

In questo momento non abbiamo ancora pensato alla prossima stagione".

Calciomercato Roma, Fonseca esclude l'arrivo 'last minute' di Favilli

Nella giornata di ieri si è anche parlato di Favilli per la Roma. Fonseca ha però di fatto smentito l'ipotesi: "Kalinic incedibile? Non è facile trovare un attaccante in questo momento, e lui ha sei mesi di lavoro con noi. Un altro attaccante avrebbe bisogno di tempo. Dovremmo cambiare con un giocatore pronto, difficile da trovare". Chiusura, infine, ancora sul rapporto con Florenzi: "Io ho parlato con Alessandro, posso dire che è una persona con cui mi sono trovato sempre bene. Lo reputo un capitano, un professionista, lo stimo molto. Ma capisco com'è il calcio: oggi è Florenzi, domani sarà un altro giocatore. Io devo pensare al presente e al futuro della squadra. Io desidero il meglio per Florenzi, perché alla fine quello che è importante non è quanto abbia giocato, ma la mia relazione con lui. E io posso dire di non aver avuto alcun problema con lui. Ieri ho desiderato di cuore che lui possa essere molto felice".

