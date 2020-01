CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID CARRASCO / Colpaccio in attacco per l'Atletico Madrid che ha riportato in Spagna Yannick Carrasco, esterno offensivo belga che aveva lasciato la compagine iberica solamente due anni fa.

Un ritorno a casa quindi per il classe 1993 proveniente dal Dalian Professional FC, come confermato dal comunicato ufficiale diramato dai 'Colchoneros': "Yannick Carrasco è già un nuovo giocatore rojiblanco. L'Atlético de Madrid e il Dalian Professional FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante belga, che ha superato la relativa visita medica presso la Clinica dell'Università di Navarra e giocherà nel nostro club fino alla fine della stagione".

