Calciomercato Napoli, Younes rifiuta anche l'Olympiakos: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES OLYMPIAKOS / Il Napoli non riesce a piazzare Amin Younes. L'ex Ajax, come anticipato ieri da Calciomercato.it, era finito nel mirino dell'Olympiakos, ma la destinazione è stata rifiutata dal calciatore, che aveva già declinato diverse offerte in Italia.

I greci, quindi, stanno per virare su Emre Mor, mentre il futuro del tedesco si deciderà in queste ore: dovesse restare a Napoli, è possibile la sua esclusione dalla lista Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

