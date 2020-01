Calciomercato, occasione Andrade per l'Italia: prezzo e ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ANDRADE SERIE A / Rientrato dal prestito all'Athletico Paranaense, Tomas Andrade è tornato al River Plate solamente per alcune settimane, visto che a inizio gennaio è passato in prestito per un anno e mezzo all'Argentinos Juniors. Il suo futuro, però, potrebbe essere in Europa.

L'avvocato Dario Saggio, proprietario della Star Sport Group e rappresentante per l'Italia del trequartista 23enne, ha già ricevuto diversi sondaggi dal Belpaese in vista della prossima stagione. Munito di passaporto italiano, il ragazzo può lasciare il River a titolo definitivo per circa 1,5 milioni di euro e il suo prestito all'Argentinos Juniors può essere interrotto in anticipo qualora dovesse arrivare un'offerta ufficiale prima di giugno.