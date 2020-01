Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: rinforzo per la Primavera

CALCIOMERCATO TORINO PILIUKAITIS / In queste ultime ore di calciomercato il Torino pensa a rafforzare anche la propria Primavera.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it il club granata sta chiudendo per il prestito dall'Ascoli di Vilius, centrocampista lituano di 18 anni molto ambito in Patria.