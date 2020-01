Calciomercato Juventus, Emre Can e Pjaca lasciano Torino | Le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN PJACA / Definita la trattativa tra Juventus e Borussia Dortmund per il trasferimento di Emre Can. Il tedesco è atteso in Germania nelle prossime ore e si accaserà nel club giallonero in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro come raccolto da Calciomercato.it. Lascia Torino anche Marko Pjaca, che è già sbarcato in Belgio per sostenere le visite mediche con l'Anderlecht. L'attaccante croato è stato ceduto ai belgi in prestito fino a giugno con opzione per altri 12 mesi.

