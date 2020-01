Calciomercato Genoa, arriva Iago Falque: il comunicato UFFICIALE

CALCIOMERCATO GENOA IAGO FALQUE TORINO / Iago Falque ritorna al Genoa chiudendo così la sua avventura al Torino.

Ad annunciarlo lo stesso club granata con una nota ufficiale: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Genoa Cricket and Football Club, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iago Falque. Tutto il Torino Football Club saluta Iago Falque con grande affetto e gli augura ogni bene per questo girone di ritorno".