CALCIOMERCATO GIROUD LAZIO INTER TOTTENHAM / La trattativa più calda in questo ultimo giorno di calciomercato è Olivier Giroud. Nelle ultime ore la Lazio è piombata a sorpresa sul francese, dopo che l'Inter lo aveva trattato a lungo. Proprio i nerazzurri sono tornati alla carica nella giornata di ieri, con Marotta che potrebbe mettere a segno l'ultimo colpo in attacco mentre il Tottenham non molla ed è alla caccia del sostituto di Kane. Un intrigo vero e proprio che Calciomercato.it vi racconterà minuto per minuto in DIRETTA.

SEGUI LA DIRETTA CALCIOMERCATO AGGIORNATA

Ore 15.10 | Da Lampard la conferma: il giocatore resta al Chelsea

Ore 14.45 | Allo Sheraton c'è anche Antonini, intermediario della possibile operazione Giroud fra il Chelsea ed i club italiani.

Ore 14.30 | Giroud resta al Chelsea: le ultime indiscrezioni in possesso della nostra redazione confermano la volontà del Chelsea di non venderlo in assenza di un'alternativa.

Ore 13.50 | Secondo quanto sottolineato da 'TalkSport' oltre a Lazio e Tottenham per Giroud ci avrebbe provato anche il Newcastle. Il francese però non gradisce l'opzione mentre appare più propenso ad un trasferimento agli 'Spurs' con tanto di colloqui positivi.

Il Chelsea però senza sostituto non lo vende.

Ore 11.45 | Dall'Inghilterra insistono: nulla è ancora deciso. Il Chelsea non vuole cedere Giroud senza un sostituto. Il francese spinge per partire.

Ore 11.05 | Intanto i tabloid inglesi continuano a mettere il Tottenham in pole per Giroud: secondo 'The Sun', il Chelsea lo cederà agli Spurs solo dopo aver preso Mertens. Il belga è il primo obiettivo di Lampard, ma il Napoli non sembra orientato a lasciarlo andare. Dunque il rischio è che il francese resti addirittura con i Blues

Ore 10.45 | La Lazio ha già l'accordo con il giocatore per un contratto da 2 milioni a stagione per i prossimi due anni, ma su di lui c'è sempre l'interesse di Tottenham e ora anche Manchester United

Ore 10.30 - In Inghilterra, intanto, sono sicuri: Giroud andrà al Tottenham, "al 100%". A rivelarlo è Clinton Morrison, ex giocatore del Crystal Palace e tifoso degli 'Spurs'.

Ore 10 | Olivier Giroud resta il sogno della Lazio: Igli Tare è stato avvistato a Fiumicino in partenza per Londra