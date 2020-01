CALCIOMERCATO GIROUD LAZIO INTER TOTTENHAM / La trattativa più calda in questo ultimo giorno di calciomercato è Olivier Giroud. Nelle ultime ore la Lazio è piombata a sorpresa sul francese, dopo che l'Inter lo aveva trattato a lungo. Proprio i nerazzurri sono tornati alla carica nella giornata di ieri, con Marotta che potrebbe mettere a segno l'ultimo colpo in attacco mentre il Tottenham non molla ed è alla caccia del sostituto di Kane. Un intrigo vero e proprio che Calciomercato.it vi racconterà minuto per minuto in DIRETTA.

SEGUI LA DIRETTA CALCIOMERCATO AGGIORNATA

Ore 11.45 | Dall'Inghilterra insistono: nulla è ancora deciso. Il Chelsea non vuole cedere Giroud senza un sostituto.

Il francese spinge per partire.

Ore 11.05 | Intanto i tabloid inglesi continuano a mettere il Tottenham in pole per Giroud: secondo 'The Sun', il Chelsea lo cederà agli Spurs solo dopo aver preso Mertens. Il belga è il primo obiettivo di Lampard, ma il Napoli non sembra orientato a lasciarlo andare. Dunque il rischio è che il francese resti addirittura con i Blues

Ore 10.45 | La Lazio ha già l'accordo con il giocatore per un contratto da 2 milioni a stagione per i prossimi due anni, ma su di lui c'è sempre l'interesse di Tottenham e ora anche Manchester United

Ore 10.30 - In Inghilterra, intanto, sono sicuri: Giroud andrà al Tottenham, "al 100%". A rivelarlo è Clinton Morrison, ex giocatore del Crystal Palace e tifoso degli 'Spurs'.

Ore 10 | Olivier Giroud resta il sogno della Lazio: Igli Tare è stato avvistato a Fiumicino in partenza per Londra