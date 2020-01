Calciomercato Parma, ESCLUSIVO: offerta all'Hertha per Selke

CALCIOMERCATO PARMA SELKE / Parma molto attivo in queste ultimissime ore di calciomercato.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da, il club ducale ha offerto all'Hertha Berlino 500.000 euro per il prestito di Davie, punta centrale tedesca di 25 anni. L'operazione non è semplice da condurre in porto visto il poco tempo a disposizione e la concorrenza di club inglese e della stessa Bundesliga, ma il Parma ci prova. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.