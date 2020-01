DIRETTA CALCIOMERCATO ULTIMO GIORNO INTER ROMA JUVENTUS MILAN NAPOLI/ Ci siamo, è l'uiltimo giorno di questa finestra di calciomercato invernale. Da Ibrahimovic a Eriksen e gli altri colpi dell'Inter, l'intrigo Giroud e la Fiorentina scatenata. In diretta tutti gli aggiornamenti di queste ultimissime ore di trattative, con il gong finale per le 20.

Ore 9.40 | Nella notte, intanto, la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Verona per Sofyan Amrabat: battuto il Napoli

Ore 9.25 | La Sampdoria, che potrebbe perdere Caprari, bussa in casa Roma: sondaggio per Nikola Kalinic.

Ore 9.15 | VIDEO CM.IT - Asse caldo tra Spal e Cagliari. In questi minuti è in chiusura lo scambio di attaccanti: Paloschi in Sardegna, Cerri a Ferrara. Non solo: come mostrano le immagini esclusive di Calciomercato.it, oltre ai due bomber sono presenti - tutti in compagnia dei propri agenti - allo Sheraton anche il ds degli estensi Vagnati e Lucas Castro, centrocampista dei rossoblù che si trasferirà proprio alla Spal.

Ore 8.15 | Intanto Gigio Donnarumma è sempre più lontano dal Milan: Raiola chiude al rinnovo

Ore 8 | La Juventus ha chiuso per la cessione di Pjaca che andrà in Belgio, all'Anderlecht: tutti i dettagli

Ore 7.45 | L'Inter non molla la possibilità di arrivare a un rinforzo in attacco, sempre diviso tra la pista Giroud e l'idea Llorente in extremis