DIRETTA CALCIOMERCATO ULTIMO GIORNO INTER ROMA JUVENTUS MILAN NAPOLI/ Ci siamo, è l'uiltimo giorno di questa finestra di calciomercato invernale. Da Ibrahimovic a Eriksen e gli altri colpi dell'Inter, l'intrigo Giroud e la Fiorentina scatenata. In diretta tutti gli aggiornamenti di queste ultimissime ore di trattative, con il gong finale per le 20. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

SEGUI LA DIRETTA CALCIOMERCATO AGGIORNATA

ORE 19.00 - UFFICIALE: Emre Can passa al Borussia Dortmund

ORE 18.40 - Matri si svincola dal Brescia: per lui ora possibile trovarsi squadra anche dopo la scadenza delle 20.

ORE 18.15 - ULTIME CM.IT - Grana Gervinho e attaccante svincolato: ultime sul Parma

ORE 18.05 - ULTIME CM.IT - Fiorentina e Genoa in trattativa per Agudelo

ORE 17.56 - ULTIME CM.IT - Per motivi economici salta l'affare Iturbe-Genoa

ORE 17.17 - ULTIME CM.IT: Il Lecce ha preso Paz dal Bologna

ORE 16.47 - ULTIME CM.IT - Lontano il ritorno di Pinamonti all'Inter: trattativa in alto mare.

ORE 16.36 - ULTIME CM.IT: Il Parma non ha trovato l'accordo con il Brescia per Donnarumma.

ORE 16.40 - ULTIME CM.IT: Nuovo no dell'Inter al Parma per Esposito

ORE 15.55 - Gianluca Petrachi, ds della Roma, lascia Milano in treno.

Ore 15.50 | ULTIME CM.IT: il Verona ci prova con la Roma per Cetin

Ore 15.35 | UFFICIALE: Caprari dalla Sampdoria al Parma

Ore 15.25 | UFFICIALE: la Fiorentina acquista Kouamè dal Genoa

Ore 14.50 | Gervinho saluta il Parma e la Serie A, D'Aversa conferma in conferenza stampa

Ore 14.40 | ULTIME CM.IT: sfumato Criscito, la Fiorentina su Laxalt

Ore 14.20 | Niente Fiorentina per Criscito, il difensore rimane al Genoa

Ore 14.15 | ULTIME CM.IT: Zaza non è convinto del prestito secco proposto dall'Inter.

Ore 14.00 | UFFICIALE: l'ex Inter Cedric va all'Arsenal.

Ore 13.51 | ULTIME CM.IT - Ostacoli per il passaggio di Iturbe al Genoa. Presto nuovo aggiornamento tra le parti.

Ore 13.45 | Atletico Madrid, UFFICIALE: grande ritorno per Simeone. Arriva Yannick Carrasco.

Ore 13.35 | Genoa, problemi per il trasferimento di Iturbe.

Ore 13.20 | UFFICIALE - Dzemaili lascia il Bologna per andare allo Shenzhen.

Ore 13.10 | Dopo l'addio al Milan, Piatek ha lasciato un lungo messaggio sui social per salutare i rossoneri: "Un sogno".

Ore 13.00 | Inter, Ritorno di fiamma per Zaza: l'ultima idea per l'attacco.

Ore 12.45 | Stando ai dettagli ottenuti da Calciomercato.it l'affare tra Verona e Fiorentina per Amrabat si chiuderebbe sulla base di 18 milioni di euro più 2 di bonus. Per lui contratto fino al 2024.

Ore 12.35 | Douglas Costa parla a tutto tondo dal futuro alla Juventus al periodo del Bayern fino all'obiettivo Champions League.

Ore 12.20 | UFFICIALE: l'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto di Adrien Tameze con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ore 12.15 | UFFICIALE: Dopo Duncan dal Sassuolo, il club gigliato ha ufficializzato anche l'acquisto di Igor dalla Spal, come anticipato ieri.

In uscita Boateng.

Ore 12.10 | ULTIME CM.IT - Napoli, Amin Younes dice 'no' anche all'Olympiakos.

Ore 12.00 | ULTIME CM.IT - Tomas Andrade occasione per le italiane. Può lasciare il River per 1,5 milioni.

Ore 11.55 | ULTIME CM.IT - Torino: I granata stanno chiudendo per il prestito dall'Ascoli di Vilius Piliukaitis.

Ore 11.50 | Visite col Genoa per Iturbe. Pronto un altro colpo dopo Iago.

Ore 11.40 | ULTIME CM.IT - Emre Can e Pjaca lasciano Torino. Il tedesco è atteso in Germania nelle prossime ore e si accaserà nel club giallonero in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni. Il croato pronto per l'Anderlecht.

Ore 11.25 | UFFICIALE: Iago Falque ritorna al Genoa chiudendo così la sua avventura al Torino.

Ore 11.10 | UFFICIALE: la Fiorentina ha acquistato Duncan dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto.

Ore 10.50 | Davide Lippi, agente tra gli altri di Caprari, presente allo Sheraton.

Ore 10.30 | VIDEO CM.IT - Intanto arrivano le primissime parole di Alberto Cerri da giocatore della Spal

Ore 10.15 | A Genova è arrivato anche l'agente di Iturbe: continua l'iter burocratico ma la firma con i rossoblù è solo da formalizzare: il paraguaiano si trasferirà dai messicano del Pumas in prestito.

Ore 10.10 |Clamoroso addio in casa Parma: Gervinho è molto vicino alla firma con l'Al Saad, formazione che gioca in Qatar.

Ore 10.05 | ESCLUSIVA CM.IT - Parma, offerta all'Hertha Berlino per Selke dell'Hertha Berlino

Ore 10 | La Lazio non molla Giroud: Igli Tare è stato avvistato in partenza da Fiumicino per Londra: ore caldissime per battere Inter e Tottenham

Ore 9.50 | Intanto allo Sheraton, sede dell'ultimo giorno di calciomercato, è presente anche Donato Di Campli, agente tra gli altri di Andrea Favilli accostato alla Roma

Ore 9.40 | Nella notte, intanto, la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Verona per Sofyan Amrabat: battuto il Napoli

Ore 9.25 | La Sampdoria, che potrebbe perdere Caprari, bussa in casa Roma: sondaggio per Nikola Kalinic.

Ore 9.15 | VIDEO CM.IT - Asse caldo tra Spal e Cagliari. In questi minuti è in chiusura lo scambio di attaccanti: Paloschi in Sardegna, Cerri a Ferrara. Non solo: come mostrano le immagini esclusive di Calciomercato.it, oltre ai due bomber sono presenti - tutti in compagnia dei propri agenti - allo Sheraton anche il ds degli estensi Vagnati e Lucas Castro, centrocampista dei rossoblù che si trasferirà proprio alla Spal.

Ore 8.15 | Intanto Gigio Donnarumma è sempre più lontano dal Milan: Raiola chiude al rinnovo

Ore 8 | La Juventus ha chiuso per la cessione di Pjaca che andrà in Belgio, all'Anderlecht: tutti i dettagli

Ore 7.45 | L'Inter non molla la possibilità di arrivare a un rinforzo in attacco, sempre diviso tra la pista Giroud e l'idea Llorente in extremis