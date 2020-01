CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il Milan si prepara all'addio di Gigio Donnarumma. In scadenza di contratto a giugno 2021, il portiere sembra molto lontano dal rinnovo coi rossoneri, alle prese con il rilancio di un progetto fallito nelle ultime stagioni, quando l'obiettivo Champions League è sfumato ripetutamente.

Il celebre agente Mino Raiola, riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe chiuso al rinnovo di Donnarumma, che non sembra alla portata dei conti del Milan: con il Fair-play finanziario alle porte, infatti, il club deve necessariamente contenere i costi del monte-stipendi. Quei 6 milioni netti a stagione (più il milione per il fratello Antonio) sembrano quindi risultare troppi per la società, che la prossima estate può aprire alla cessione per non rischiare di perderlo un anno dopo a parametro zero. La quotazione del giocatore potrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro, cifra che permetterebbe una storica plusvalenza ai milanisti. In Italia resta sempre vigile la Juventus, ma su 'Gigio' ci sono gli occhi delle migliori società al mondo. I tifosi rossoneri, pertanto, si preparano alla triste eventualità sul futuro del portiere.

