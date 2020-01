Calciomercato Juventus, futuro Buffon | Annuncio dell'agente

CALCIOMERCATO JUVENTUS AGENTE BUFFON / Gianluigi Buffon continua a meditare sul suo futuro. Silvano Martina, agente dell'esperto portiere della Juventus, ha fatto il punto della situazione: "Con la società ci siederemo intorno ad un tavolo tra fine marzo-inizio aprile per valutare gli scenari futuri - le sue parole riportate da 'Tuttosport' - Cosa farà Gigi l'anno prossimo non lo so, ma in questo momento non lo sa nemmeno lui. A Gigi voglio fare i complimenti a prescindere, perché non è facile risultare così in forma a 42 anni.

Vuol dire che lungo il suo percorso ha seminato molto bene e che, oggi, è una persona felice". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

