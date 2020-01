CALCIOMERCATO ADANI ALLEGRI / Rimasto senza panchina dopo l'esonero dalla Juventus, Massimiliano Allegri quest'anno non è ancora riuscito a trovare una nuova sistemazione, nonstante alcuni cambiamenti sulle panchine dei migliori club europei. Così, commentando le vicende di mercato legare alla carriera dell'esperto allenatore, Daniele Adani, celebre opinionista ed ex calciatore, ha esternato il suo pensiero: "Non ho mai visto la Juve di Allegri giocare come il River di Gallardo. Il suo problema è quando parla, non quando allena.

Dovrebbe parlar poco e allenare tanto perché dimostra di saper vincere - le sue parole a 'Sky Sport' - Io gli direi: come mai a un allenatore che ha vinto cinque scudetti come te ilgli ha preferitoche ha allenato? E perché l'gli ha preferito, che non ha mai allenato e che era il vice dial? Gli chiederei questo. Può migliorare". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

