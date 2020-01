CALCIOMERCATO NAPOLI PETAGNA SPAL / Giornata di calciomercato importante per il Napoli, che ha chiuso per l'acquisto di Petagna nella prossima stagione.

Giuseppe, agente dell'attaccante, ha raccontato a 'Sky Sport' i retroscena della trattativa: "Gli azzurri hanno provato a prenderlo subito, ma una volta capito che non era possibile hanno comunque giocato d'anticipo. Il suo acquisto è un'operazione importante. Il Napoli ci mette poco a convincerti, è una piazza importante, lui è pronto per il grande salto. Ha le qualità per stare in un club del genere. quando gli ho detto dell'interesse degli azzurri, si è detto subito d'accordo. Ora penserà a salvare la".