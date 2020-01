Calciomercato Inter e Lazio, Morabito: "Giroud? Trattativa bloccata"

CALCIOMERCATO INTER LAZIO MORABITO CHELSEA GIROUD / Il nome di Olivier Giroud è quello destinato a infiammare le ultime 24 ore di calciomercato. Futuro dell'attaccante del Chelsea quantomai in bilico, il francese è conteso da Inter e Lazio ma non solo. Del suo destino ha parlato Vincenzo Morabito, uno degli intermediari che ne sta curando il possibile trasferimento in Italia.

A 'Sky Sport', ha dichiarato: "L'aspetto economico in questi momenti è quello meno rilevante, si pensa anche all'impatto che un giocatore può avere sui tifosi e sull'accoglienza della piazza. Sono loro che danno un senso a tutto questo e possono esaltare i giocatori. Roma è una piazza molto calda, lasta facendo passi avanti, sembra tornata la squadra che era ai tempi di. Giroud sta valutando anche i biancocelesti. In questo momento siamo completamente bloccati, dipende dal Chelsea, non siamo assolutamente in grado di dire dove giocherà".