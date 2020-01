CORONAVIRUS ITALIA ROMA / Il coronavirus è arrivato in Italia. "Sono confermati due casi di persone contagiate, si tratta di due turisti cinesi", ha annunciato Giuseppe Conte in una conferenza stampa indetta a Palazzo Chigi.

Il premier ha aggiunto che è stato chiuso il traffico aereo da e per la, sottolineando che il nostro paese è "il primo che adotta una misura di questo genere". I due soggiornavano presso l'Hotel Palatino a, e la loro stanza è stata sigillata: in questo momento si trovano ricoverati all'ospedale Spallanzani. "Siamo vigili e attenti, non c'è motivo di creare panico", ha dichiarato poi Conte, "adotteremo altre misure e metteremo in campo tutte le strutture competenti".