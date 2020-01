Calciomercato Juventus, Pjaca ai saluti: accordo con l'Anderlecht

CALCIOMERCATO PARMA PJACA / Il futuro di Marko Pjaca, fuori dal progetto tecnico della Juventus, pare essersi definito. L'attaccante sembrava vicinissimo al Cagliari, ma l'affare con i sardi è saltato e in queste ore ci sono stati diversi club di Serie A sulle sue tracce.

Laci ha fatto un pensiero, frenata dall'ingaggio del croato (2 milioni di euro netti), e, secondo 'Sky Sport', oggi anche ilsi sarebbe fatto vivo per le sue prestazioni.

Calciomercato Juventus, i dettagli dell'affare Pjaca

Alla fine, però, l'ha spuntata l'Anderlecht: il calciatore dovrebbe essere in Belgio domani per le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. La formula del trasferimento sarà un prestito senza diritto di riscatto, ma con un'opzione per prolungarlo di un'altra stagione.

