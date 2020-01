Calciomercato Roma, futuro Smalling: le parole di Petrachi

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING PETRACHI / Ultime ore di calciomercato molto calde anche per la Roma, che valuta possibili operazioni last minute dopo gli acquisti di Carles Perez e Villar. Ma in casa capitolina si pensa anche al futuro. Il ds giallorosso Petrachi è stato intervistato dal 'Daily Mail' e ha parlato del futuro di Chris Smalling. "C'è una possibilità che resti - ha dichiarato - Il giocatore sceglierà cosa fare, ci farebbe piacere che restasse con noi in maniera permanente.

I rapporti colsono eccellenti e lui è felice qui, è tornato a grandi livelli. Pensavo che il suo acquisto potesse funzionare e sono felice che i risultati mi diano ragione. Lui voleva dimostrare la sua forza, ne aveva bisogno". Lo United chiede almenodi euro per la cessione a titolo definitivo.

