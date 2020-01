CALCIOMERCATO INTER SLIMANI / L'Inter pensa ad Islam Slimani per completare l'attacco di Antonio Conte in queste ultime battute prima della chiusura del mercato di gennaio.

Sfumato primae poi- quest'ultimo seguito dalla, con ilperò in forte pressing - l'opzione di riserva come rivelato nei giorni scorsi da Calciomercato.it porta al 31enne centravanti algerino, di proprietà delma in prestito nella stagione in corso al

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, riprende quota la pista Slimani | Confermata anticipazione CM.IT

Calciomercato Inter, i dettagli della trattativa Slimani

Federico Pastorello, rappresentante del giocatore, come raccolto dalla nostra redazione è presente in quel di Milano e non sono da escludere nelle prossime ore dei contratti con la dirigenza interista. L'agente era stato avvistato anche la scorsa settimana nel capoluogo lombardo e conserva sempre ottimi uffici con Marotta e Ausilio dopo l'operazione Lukaku dell'ultima estate. L'Inter può pensare ad un'operazione in prestito con diritto di riscatto per Slimani, sotto contratto fino al 2021 con il Leicester e accostato anche a Manchester United e Tottenham.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, la decisione su Mertens: intrigo tra Chelsea e Inter