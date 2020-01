CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN BORUSSIA DORTMUND / Si sblocca la cessione di Emre Can in casa Juventus.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club bianconero ha raggiunto un accordo di massima con ilper il trasferimento del centrocampista tedesco. Affare in prestito con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da 30 milioni di euro. La firma dell'ex Liverpool sarebbe ormai imminente. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nelle prossime ore.