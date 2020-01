Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: l’Olympiacos pensa a Younes

CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES / Il Napoli, in queste ore, cerca di trovare una nuova collocazione per Amin Younes, ormai di fatto un esubero nel progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, tra i club interessati alle sue prestazioni è spuntato anche l’Olympiacos: i partenopei hanno trattato diverse settimane con i greci l’acquisto di Kostas Tsimikas, terzino sinistro.

L’affare (per ora) si è arenato a causa della mancata cessione di, complicata dal suo onerosissimo ingaggio (circa 3.5 milioni di euro a stagione, più bonus).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO: retroscena Napoli-Berge

Calciomercato Napoli, ecco il prezzo di Younes

La società del Pireo, in cerca di un sostituto per Daniel Podence (appena passato dal Wolverhampton), dopo aver sondato Ghezzal ha raccolto informazioni circa le condizioni dell’ex Ajax, per il cui cartellino il Napoli chiede 15 milioni di euro, mentre il prezzo del prestito oneroso è fissato a 2.5 milioni. Younes è stato accostato anche a Sampdoria, Torino e SPAL, ma preferirebbe un trasferimento in Bundesliga a titolo definitivo: nelle prossime ore valuterà anche l’ipotesi greca.

Mirko Calemme - Ciro Troise

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, ESCLUSIVO: il Napoli punta Tripaldelli | Il Sassuolo dice no

Calciomercato Napoli, Petagna ha firmato | Cifre e dettagli