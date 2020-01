CALCIOMERCATO MILAN SAELEMAEKERS / Sarà Alexis Saelemaekers il sostituto di Suso al Milan. È fatta per l'arrivo dell'esterno belga: il club rossonero ha infatti raggiunto un accordo con l'Anderlecht per l'acquisto in prestito oneroso a 3,5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3,5 più bonus, per una cifra complessiva di 8 milioni.

Le parti sono ora al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'accordo con il giocatore. Confermata dunque l'anticipazione di Calciomercato.it, con il Milan che oltre al sostituto di Rodriguez non aveva ancora chiuso all'arrivo di un esterno . Questione di ore e Saelemaekers sarà un nuovo giocatore rossonero.