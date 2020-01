CALCIOMERCATO TORINO ZAZA / Difficilmente il Torino opererà in entrata nel reparto offensivo in queste ultime ore prima del gong del mercato invernale.

Ad oggi, come raccolto da Calciomercato.it , non sono arrivate offerte concrete per Simone, nonostante qualche corteggiamento dalla Spagna. Senza uscite non ci saranno quindi nuovi innesti in attacco, con il club granata che in caso di partenza dell'ex Juve e Valencia aveva chiesto informazioni su Favilli del Genoa