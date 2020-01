CALCIOMERCATO INTER SLIMANI LEICESTER MONACO / Oltre a Goran Pandev, riprende quota un'altra pista per l'attacco dell'Inter. Il club nerazzurro, che sembrava aver concluso i propri acquisti dopo Eriksen, ora pensa ad un nuovo innesto in attacco. E l'idea porta in Francia, più precisamente al Principato di Monaco, con un passaggio a Leicester.

Si tratta di Islam, attaccante algerino di proprietà delle 'Foxes', ma in prestito al. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, la decisione su Mertens: intrigo tra Chelsea e Inter

Slimani, 31 anni, non è un nuovo nome per l'attacco nerazzurro, visto che è stato sondato anche nei giorni scorsi. Ora, riferisce 'Sky Sport', la pista che porta all'ex giocatore di Sporting CP e Fenerbahçe, sembra riprendere quota. Come sottolineato da Calciomercato.it, la presenza a Milano del suo agente Federico Pastorello può essere un segnale importante che può permettere alla trattativa di sbloccarsi.