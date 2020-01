CALCIOMERCATO ROMA ANTONUCCI VITORIA SETUBAL / Cessione in attacco per la Roma che manda a giocare il giovane e promettente Mirko Antonucci. Nuova avventura in Portogallo al Vitoria Setubal come sottolineato dallo stesso club lusitano che ha sottolineato in un comunicato: "di aver raggiunto un accordo con l'AS Roma per il trasferimento del giocatore Mirko Antonucci, in prestito, fino alla fine di questa stagione. Veloce, tecnico e forte nell'uno contro uno Mirko Antonucci agisce preferibilmente nelle ali dell'attacco, ma può anche giocare più interno, muovendosi come secondo attaccante.

È quindi un'altra opzione di attacco per l'allenatore Julio Velázquez".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Petrachi a colloquio con la Juventus: Ultime CM.IT

Calciomercato Roma, Petrachi: "Valuteremo le occasioni" - VIDEO CM.IT