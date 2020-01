CALCIOMERCATO NAPOLI INTER MERTENS CHELSEA / Dries Mertens ha giocato la sua ultima gara in azzurro il 22 dicembre contro il Sassuolo. Poi un fastidioso infortunio curato in Belgio lo ha tenuto fuori praticamente oltre un mese.

Una lunga assenza colmata in compenso dalle molteplici voci sul suo futuro più o meno lontano da. Una situazione di totale incertezza che potrebbe presto o tardi portarlo verso nuovi lidi in Italia o all’estero dove la compagine maggiormente interessata sembra il. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, Inter in pole per giugno per Mertens: la decisione sul Chelsea

Secondo quanto riferito da 'le10sport.com' il Chelsea avrebbe provato immediatamente a strappare Mertens al Napoli con una proposta da circa 6 milioni di euro. Un'offerta però rifiutata dal club azzurro, desideroso di tenere in rosa il belga fino al termine della naturale scadenza contrattuale prevista per giugno. Stando alla testata francese, se Mertens dovesse quindi restare alla corte di Gattuso sarebbe poi l'Inter a balzare in pole per aggiudicarsi in estate gratuitamente le prestazioni dell'attaccante della nazionale belga.

