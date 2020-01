CALCIOMERCATO NAPOLI BERGE SHEFFIELD UNITED GENK / Il Napoli lo ha seguito con grande interesse per lungo tempo. Il club partenopeo però, nel corso del mercato di gennaio, ha preferito virare su altri obiettivi come Lobotka e Demme. Ecco allora che Sander Berge, ennesimo baby-talento del calcio norvegese, sembra destinato a trasferirsi in Premier League.

Il centrocampista scandinavo sembra dunque pronto a lasciare il Genk per accasarsi in Inghilterra.

Come riferisce il 'Mirror', lo Sheffield United sarebbe ad un passo dal giocatore. Il club inglese sarebbe pronto ad un trasferimento record: sul piatto ci sarebbero ben 24 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista norvegese. L'affare sarebbe in dirittura d'arrivo.