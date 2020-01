CALCIOMERCATO ATALANTA UFFICIALE SUTALO BELLANOVA / Doppio acquisto in casa Atalanta. Il club nerazzurro ha ufficializzato due nuovi acquisti. Si tratta del difensore centrale croato, Bosko Sutalo e dell'esterno Raoul Bellanova.

Entrambi classe 2000, il croato arriva dall'a titolo definitivo, mentre l'esterno di scuolalascia ile si trasferisce a Bergamo in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto in favore della società orobica.

