Calciomercato, agente Alario rivela: "Contatti con l'Italia"

CALCIOMERCATO BAYER ALARIO SERIE A - Accostato a più riprese alla Serie A visto anche il suo passaporto italiano, Lucas Alario è ancora nel mirino di diversi club del Bel Paese.

La conferma arriva direttamente dall'agente dell'attaccante argentino classe 1992: "Non è contento perché vuole giocare di più - ha dichiarato il suo procuratore Pedroai microfoni del quotidiano sportivo tedesco 'Kicker' - Le squadre in, in Spagna e in Inghilterra mi hanno contattato per provare a prenderlo, ma ilmi ha fatto capire chiaramente che non hanno nessuna intenzione di cederlo almeno fino alla prossima estate".