CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ VINA NACIONAL / Con Ricardo Rodriguez ormai ad un passo dal Psv Edinhoven, il Milan lavora per un sostituto del terzino svizzero. Un giocatore che possa essere un'alternativa al titolare Theo Hernandez per non restare scoperto. L'opzione più calda nelle ultime ore portava in Uruguay, in particolare in casa Nacional.

Nel mirino della dirigenza rossonera era Matias, terzino sinistro classe 1997, nazionale charrua. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Milan, si lavora sui giovani: agente in sede, le ultime di CM.IT

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'operazione Vina è però definitivamente saltata. Il Milan ha offerto per il ragazzo un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con un diritto di riscatto (pronto a diventare obbligo a determinate condizioni) fissato a 6,5 milioni. Offerta però rifiutata dal club di Montevideo. Irremovibile la società uruguagia, nonostante la chiara volontà del giocatore di lasciare il Sudamerica per trasferirsi a Milano.