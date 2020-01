CALCIOMERCATO INTER PANDEV / L'Inter è certamente tra le regine del calciomercato italiano con gli arrivi in breve tempo di calciatori forti ed esperi come Young, Moses e soprattutto Eriksen. La ciliegina sulla torta nerazzurra potrebbe essere l'attaccante che ancora manca all'organico di Antonio Conte.

Nelle scorse settimane si è parlato molto di Olivier Giroud che potrebbe però finire alla Lazio come sottolineato anche da Calciomercato.it . Con Lautaro squalificato e Sanchez ancora non al meglio dopo i problemi fisici, il tecnico dell'Inter non si sente ancora al sicuro e la dirigenza potrebbe spingere per un affare last minute. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, sorpresa Pandev: nome nuovo per l'attacco

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' il nome 'nuovo' sarebbe addirittura quello di Goran Pandev, vincitore del triplete con Mourinho all'Inter. 18 presenze e 5 gol nella Serie A attualmente in corso per l'esperto attaccante macedone che tra l'altro qualche settimana fa aveva anche annunciato il possibile ritiro a fine anno. Nonostante i 36 anni compiuti la centralità di Pandev nel Genoa è ancora marcata ed evidente, motivo per cui potrebbe essere una pedina giusta anche per Antonio Conte.

